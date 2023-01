In Antartide si è staccato un iceberg grande quanto Londra

Un gigantesco iceberg delle dimensioni di 1.550 chilometri quadrati, all’incirca grande quanto Londra, si è staccato dall 'Antartide , vicino alla stazione di ricerca britannica Halley. I sensori sulla superficie della Brunt Ice Shelf hanno confermato la spaccatura nella tarda serata di domenica GMT. Attualmente, 21 membri dello staff sono a Halley, non sono in pericolo e stanno mantenendo la base e gestendo gli strumenti scientifici. La rottura ha avuto luogo domenica 22 gennaio tra le 19:00 e le 20:UTC, durante una marea primaverile.

L'evento non è legato al cambiamento climatico

Il nuovo iceberg, spiega la British Antarctic Survey (BAS), l’istituto di ricerca polare del Regno Unito, si è formato lungo la crepa nota come Chasm-1. “Questo evento di parto era previsto e fa parte del comportamento naturale della piattaforma di ghiaccio Brunt – ha affermato il professor Dominic Hodgson – . Non è legato al cambiamento climatico. I nostri team scientifici e operativi continueranno a monitorare la piattaforma in tempo reale per garantire che sia sicura”. Un berg di dimensioni simili, noto come A74, si era staccato nel febbraio 2021 più a est. Gli scienziati monitorano continuamente eventuali crepe importanti nel Brunt. Gli ultimi anni avevano visto la propagazione del Chasm One accelerare, con conseguente separazione completa di un blocco di ghiaccio spesso circa 150-200 metri.