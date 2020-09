Scioglimento dei ghiacciai in Antartide: due stanno per rompersi. FOTO

1/10 ©Getty

Pine Island e Thwaites, due enormi ghiacciai che si trovano nel mare di Amundsen, nella parte occidentale della Calotta glaciale antartica, si stanno riducendo e rompendo a velocità crescente. Lo riporta uno studio pubblicato sulla rivista scientifica statunitense Proceedings of the National Academy of Sciences. (Foto NASA/AFP via Getty Images. Questa immagine scattata il 12 dicembre 2000 mostra una crepa sul ghiacciaio di Pine Island visibile da satellite. Nel punto più largo, la fessura ha un diametro di 400-500 metri)