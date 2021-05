Il più grande iceberg del mondo si è staccato dall'Antartide

L’enorme pezzo di ghiaccio, ribattezzato A-76, sta adesso galleggiando nel mare di Weddell. Misura 175 chilometri in lunghezza e 25 in profondità: 80 volte Manhattan. Le immagini disponibili sono state scattate dal satellite dell’Agenzia Spaziale Europea Copernicus-1. È possibile che nei prossimi giorni l'iceberg si dividerà in due o più parti

L’iceberg più grande del mondo si è staccato dall’Antartide: le sue dimensioni superano di poco quelle dell’Isola di Majorca e di 80 volte quelle di Manhattan. Adesso sta galleggiando nel mare di Weddell, ha fatto sapere la ESA -Agenzia Spaziale Europea. La sua superficie è di 4.320 chilometri quadrati, con 175 chilometri di lunghezza e 25 di profondità. Il primo uomo ad avvistarlo è stato Keith Makinson, oceanografo polare in missione in Antartide con la British Antarctic Survey. Le immagini disponibili sono state scattate dal satellite europeo Copernicus-1.

A-76

vedi anche

Antartide, si scioglie l'iceberg più grande del mondo

L’enorme pezzo di ghiaccio è stato battezzato A-76. Gli iceberg vengono chiamati per consuetudine dal quadrante antartico in cui vengono avvistati per la prima volta, seguiti da un numero e da una lettera, nel caso in cui si rompano. A-76 si è staccato dalla parte occidentale della piattaforma di ghiaccio Filchner-Ronne e ha superato A-23A, che fino a oggi deteneva il primato come iceberg più grande del mondo.