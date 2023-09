Ambiente, livello mare nel 2100 fino a un metro in più rispetto a oggi

La prospettiva arriva da uno studio pubblicato sulla rivista "Earth System Science Data" a cui hanno partecipato i professori Matteo Vacchi dell’Università di Pisa e Alessio Rovere dell’Università Ca' Foscari di Venezia come primo autore

Nel 2011 il il livello del mare sulla Terra potrebbe aumentare anche fino a un metro, con danni sempre maggiori per mareggiate e fenomeni estremi. Tutto questo, se le emissioni di gas serra continueranno al ritmo attuale. La prospettiva arriva da uno studio pubblicato sulla rivista "Earth System Science Data" a cui hanno partecipato i professori Matteo Vacchi dell’Università di Pisa e Alessio Rovere dell’Università Ca' Foscari di Venezia come primo autore. (ANTARTIDE: AUMENTO DI FIORI E PIANTE PER CAMBIAMENTI CLIMATICI)