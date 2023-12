Clima, Legambiente: "In Italia 112 cantieri per transizione ecologica"

La transizione ecologica non è più solo un obiettivo. In Italia si sta concretizzando: lo dimostrano 112 cantieri sparsi in giro per il Paese e mappati da Legambiente, tra i mesi di maggio e novembre, suddivisi in 10 aree tematiche, dall'agroecologia alla riconversione industriale. Dodici progetti sono stati avviati in Sicilia, 10 in Lombardia e 9 in Emilia-Romagna. La rilevazione è stata fatta nell’ambito della campagna itinerante "I cantieri della transizione ecologica", riassunti poi nell'omonimo report finale e nella mappa interattiva presentati oggi, 1° dicembre, in apertura del XII Congresso nazionale di Legambiente - "L'Italia in cantiere" – che si tiene a Roma fino al 3 dicembre. Per l'associazione "la grande sfida che deve affrontare il Paese è accelerare il passo della transizione ecologica e della cantieristica nei dieci settori chiave diventando un modello internazionale". Si chiama quindi il governo a "fare la sua parte con interventi concreti per velocizzare la decarbonizzazione e completare la riconversione ecologica del Paese".