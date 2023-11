Guerra a Gaza, chi sono i 17 ostaggi israeliani liberati da Hamas

Nuovo scambio di detenuti palestinesi e ostaggi israeliani. Tra chi lascia la Striscia c'è anche Abigail Mor Edan, bambina israelo-americana di 4 anni. Per Biden "è la prova" che l'accordo raggiunto tra Israle e Hamas "sta funzionando". In tutto, secondo quanto si è appreso, a fronte di 39 detenuti palestinesi (tutti minorenni) sono stati rilasciati 17 ostaggi nelle mani di Hamas: 13 israeliane, 3 thailandesi e un russo. Di molti di loro è stata resa nota l'identità: ecco cosa sappiamo ascolta articolo

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo Con la situazione sul campo in costante evoluzione, abbiamo deciso di raccogliere qui alcune informazioni che permettano di farsi un'idea del contesto più ampio attraverso mappe, schede e approfondimenti. Terzo giorno di scambio di detenuti palestinesi e ostaggi israeliani. Fonti di Hamas hanno fatto sapere che da Gaza sono state liberate 17 persone: 13 israeliane, 3 thailandesi e una russa. Tra di loro, ha annunciato il presidente Usa Joe Biden, c’è anche Abigail Mor Edan, bambina israelo-americana di 4 anni che ha perso i genitori nell’attacco di Hamas del 7 ottobre che ha dato il via alla guerra in corso sul territorio della Striscia di Gaza (GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Per Biden "è la prova" che l'accordo raggiunto tra Israele e Hamas - con la mediazione di Usa, Egitto e Qatar - "sta funzionando". Le autorità palestinesi hanno invece confermato che i detenuti rilasciati da Israele sono 39, sottolineando che sono tutti minorenni, la maggior parte di Gerusalemme. Intanto, fonti vicine ad Hamas hanno detto all’AFP che il gruppo palestinese è disposto a prolungare la tregua da "due a quattro" giorni: viene giudicato “possibile garantire il rilascio dai 20 ai 40 prigionieri israeliani". I tre ostaggi thailandesi e il russo sono arrivati in Egitto, attraverso il valico di Rafah, e sono già in viaggio verso Israele. I 13 israeliani sono stati rimpatriati direttamente a causa delle condizioni di salute di una donna anziana. Di molti di loro è stata resa nota l'identità: ecco chi sono e cosa sappiamo.

Abigail Idan, 4 anni Biden aveva più volte lanciato appelli per la liberazione della piccola Abigail Idan, portata nella Striscia di Gaza dal Kibbutz Kfar Aza, dopo che gli uomini di Hamas avevano ucciso i suoi genitori. Venerdì scorso era il giorno del suo quarto compleanno. I suoi due fratelli - Michael, 9 anni, e Amalia, 6 anni - erano scampati al rapimento dopo essersi nascosti in un armadio. La famiglia Goldstein-Almog Tra chi è stato rilasciato oggi ci sono anche quattro membri della stessa famiglia, la Goldstein-Almog: dopo oltre 50 giorni di cattività torna libera la madre Chen, 48 anni, insieme a tre figli Agam (17 anni), Gal (11) e Tal (9). Il 7 ottobre hanno perso il padre (48) e un altro membro della famiglia, la figlia maggiore Yam (19). Hagar Brodetz e i figli Libera anche Hagar Brodetz, 40 anni, che insieme ai figli Ofri, Yuval e Oriya (10, 8 e 4 anni) potrà ricongiungersi con suo marito, Avihai Brodutch. vedi anche Israele, libero il secondo gruppo di ostaggi: ritrovata l'intesa

Aviva Siegel, 62 anni Adrienne 'Aviva' Siegel, 62 anni, come molti altri rapita dal kibbutz Kfar Aza, potrà rivedere i suoi quattro figli e i loro nipoti. Il marito Keith, 64 anni, resta ancora nelle mani dei miliziani. Elma Avraham, 84 anni Rapita dal kibbutz Nahal Oz, dove ha vissuto per cinquant'anni, torna in libertà anche Elma Avraham, 84 anni. La liberazione non è però delle più felici: l'anziana è stata giudicata "in gravi condizioni" di salute. Per questo è stata trasportata in elicottero in un ospedale del Negev. vedi anche Israele, ostaggi liberati: le lacrime e i sorrisi con i familiari

Ella e Dafna Elyakim, 8 e 14 anni Gli uomini di Hamas avevano preso Ella Elyakim, 8 anni, e la sorella Dafna, 14, mentre si trovavano nella casa del padre nel Kibbutz Nahal Oz, dove stavano trascorrendo alcuni giorni di vacanza. Le due bambine hanno assistito all'omicidio del genitore, della sua compagna e del figlio di lei. Ora sono state rilasciate. Roni Kariboi (Ron Kryboy), 25 anni Finisce la prigionia anche per Roni Kariboi (Ron Kryboy), 25enne con cittadinanza russa che lavorava al festival Nova, uno dei teatri dell’attacco del 7 ottobre, in "omaggio agli sforzi del presidente Vladimir Putin ed in un segno di rispetto per la posizione della Russia", come ha chiarito Hamas. vedi anche Portavoce Hamas in Libano a SkyTG24: "Proroga tregua possibile"