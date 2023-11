Israele, ostaggi liberati: le lacrime e i sorrisi con i familiari

In attesa del possibile rilascio di altri 14 ostaggi nella giornata di oggi, sui media e i social israeliani ecco le foto dei primi 13 liberati ieri, dopo l'accordo con Hamas, che si ricongiungono con i famigliari

Nella giornata di ieri 13 ostaggi israeliani in mano ad Hamas dall'attacco dello scorso 7 ottobre sono stati liberati, in cambio del rilascio di alcuni prigionieri palestinesi. Nelle ultime 24 ore sono sono circolate sui media e i social israelani diverse foto dei sequestrati che si ricongiungono con le rispettive famiglie. ( SPECIALE GUERRA ISRAELE-HAMAS )

Abbracci e sorrisi

In un filmato, girato con il consenso degli ex ostaggi di Hamas nell'ospedale, si vede Ohad Munder correre nelle braccia del padre: il bimbo, che ha compiuto 9 anni mentre era prigioniero, è stato rilasciato insieme alla madre Keren e la nonna Ruti. È lo stesso abbraccio che ha stretto Emilia Alony di 5 anni alla nonna, dopo essere stata liberata ieri insieme alla madre Danielle, mentre nella Striscia restano la zia Sharon Alony Cunio, suo marito David e le loro gemelline di tre anni, Yuli ed Emma. "Nonna è qui, in salute e bella": è il messaggio diffuso sui social dalla famiglia della 85enne Yaffa Adar, postando una foto dell'anziana signora che abbraccia i parenti. "Grazie popolo d'Israele. Grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto. È la prima goccia nel mare, ti aspettiamo Tamir Adar, aspettiamo tutti! Tutti loro! Proprio adesso, proprio adesso!!", si legge nel post, dove si fa riferimento al nipote ancora prigioniero a Gaza.