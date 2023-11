Guerra a Gaza, chi sono gli ostaggi israeliani liberati da Hamas

Tre bambine, un bambino e 9 donne sono state rilasciate e sono tornati in territorio israeliano. Portati negli ospedali a loro destinati, hanno potuto vedere i familiari. Le persone tornare libere hanno dai 2 agli 85 anni ascolta articolo

Con la situazione sul campo in costante evoluzione, abbiamo deciso di raccogliere qui alcune informazioni che permettano di farsi un'idea del contesto più ampio attraverso mappe, schede e approfondimenti. Tredici ostaggi di Hamas sono stati liberti, dopo circa sette settimane dal sequestro, e sono già rientrati in Israele. Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui sono stati accompagnati da un'unità speciale e portati negli ospedali a loro destinati, dove hanno potuto vedere i familiari. Si tratta di tre bambine, un bambino e nove donne. Hanno età tra i 2 e gli 85 anni. La liberazione fa parte di un accordo tra le due parti in guerra che ha previsto il rilascio anche di 39 prigionieri palestinesi (GLI AGGIORNAMENTI LIVE).

Adina Moshe, 72 anni Adina Moshe era stata rapita da casa nel Kibbutz Nir Oz dopo che i terroristi di Hamas avevano ucciso il marito Said Moshe. La donna ha quattro figli: Maya, Yael, Sasson e Amos e numerosi nipoti. Tra i suoi hobby ci sono la cucina, il giardinaggio e la lettura di libri.

Margalit Berta Mozes, 78 anni Margalit Berta Mozes è sopravvissuta al cancro, ha il diabete e la fibromialgia e prende medicine anche per la pressione e la tiroide. La donna è un'amante della natura, in paricolare degli uccelli, e delle escursioni. La scorsa estate ha fatto un viaggio in barca a vela nel nord della Norvegia. Quest'inverno ha in programma di recarsi in Mozambico. Gli altri hobby di Margalit includono il lavoro a maglia.

Danielle Aloni e la figlia di 5 anni Emilia Danielle Aloni e la figlia Emilia, 5 anni, sono state rapite a Nir Oz mentre erano in visita dalla sorella di Danielle, Sharon Aloni-Cunio, a sua volta sequestrata insieme ai suoi gemelli di 3 anni Emma e Yuli, e al loro padre David Cunio. Il 7 ottobre alle 11 Danielle aveva inviato un "ultimo messaggio" alla sua famiglia dicendo che c'erano dei terroristi in casa e che aveva paura che non sarebbero sopravvissuti.

Ruthy Munder, Keren Munder e Ohad Munder Ohad, un bambino di 9 anni, era stato rapito insieme a sua madre, Keren, 54 anni, mentre erano in visita dalla nonna Ruthy, 78 anni, anche lei sequestrata. Secondo quanto riferito, ha compiuto gli anni mentre era in prigionia. Sua madre è un'insegnante e allenatrice di pallavolo per bambini, mentre gli hobby della nonna sarebbero il lavoro a maglia, la pittura e il cucito.

Doron Katz Asher e le figlie Aviv e Raz Doron Katz Asher, 34 anni, era stata rapita con le figlie Aviv di 2 anni e Raz di 4 anni. Il trio era in visita da alcuni parenti, inclusa la nonna. Doron lavora come contabile.

Hana Katzir, 76 anni La donna è stata il 13esimo ostaggio liberato oggi. All'inizio di questa settimana le forze di Hamas avevano affermato che la donna era morta durante la prigionia.

Hanna Peri, 79 anni Hanna Peri ha tre figli ed era immigrata in Israele dal Sudafrica negli anni '60. Lavora in un negozio di alimentari. La donna ha il diabete e soffre di una grave perdita della vista da un occhio. Tra i suoi hobby ci sono il giardinaggio, il Tai Chi e prendersi cura del suo gatto.

Yaffa Adar, 85 anni Yaffa Adar ha tre figli, 8 nipoti e 7 bisnipoti. Uno dei suoi nipoti, Tamir Adar, 38 anni, è stato rapito insieme alla donna e si trova ancora nelle mani di Hamas.