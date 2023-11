Portavoce Hamas in Libano a SkyTG24: "Proroga tregua possibile"

Osama Hamdan tra i leader di Hamas in Libano è quello che più da vicino sta seguendo l’andamento dei negoziati mediati da Qatar ed Egitto. Lo incontriamo al termine del secondo giorno di tregua

Non ci spiega esattamente come, o con quali condizioni. Intanto però gli scambi tra ostaggi e prigionieri vanno avanti.

"Se (Israele) non dovesse impegnarsi realmente, penso che domani potrebbe esserci un ritardo, per la seconda volta. Insomma, (Israele) deve rispettare tutti gli impegni presi. Forse c’è la possibilità di estendere la tregua", spiega Hamdan.

Osama Hamdan tra i leader di Hamas in Libano è quello che più da vicino sta seguendo l’andamento dei negoziati mediati da Qatar ed Egitto. Lo incontriamo al termine del secondo giorno di tregua, nelle ore più complesse.

Gli ostaggi sono civili, tra loro anche molti bambini. Sono anche loro obiettivi legittimi o è stato un errore rapirli?



Non posso accettare una domanda del genere perché anche noi abbiamo civili, donne e bambini, nelle carceri israeliane da decenni. E nessuno ne parla.



Non abbiamo mai tenuto i bambini; li abbiamo presi da altri gruppi e ora li stiamo rimandando a casa. Non siamo stati noi a rapirli.

Hamdan declina qualsiasi responsabilità di Hamas, eppure è difficile credere che qualcosa, quel giorno, sia accaduto senza il suo controllo.

Il nostro obiettivo (il 7 ottobre) era quello di mostrare al mondo che nessuno può schiacciare i diritti dei palestinesi, nessuno può credere che Israele schiaccerà i nostri diritti e si impadronirà di tutto giudaizzando Gerusalemme, prendendo il controllo della Moschea di Al Aqsa, luogo santo per i palestinesi e i musulmani, allargando gli insediamenti in Cisgiordania, e mettendo Gaza sotto assedio. Israele ha detto che non ci sarà nessuno Stato palestinese, allora, cosa dovrebbero fare i palestinesi? Aspettare di essere massacrati? O provare a resistere? Ad ogni modo, stanno massacrando la nostra stessa nazione. Dobbiamo resistere e combattere. Vi assicuro che alla fine, a beneficiare di tutto questo, saranno i palestinesi.