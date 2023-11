Caduta muro di Berlino, le differenze che permangono tra est e ovest

Il 9 novembre del 1989 cadeva il muro di Berlino, dando il via a quel processo storico che meno di un anno dopo, il 3 ottobre del 1990, avrebbe portato alla riunificazione tedesca. Ma per superare quasi cinquant'anni di divisione non basta una legge e la divisione tra le due Germanie ha continuato a esistere per molti anni in ambito economico, sociale e spesso culturale. L’avvicinamento tra Est e Ovest è stato un processo graduale che non si è ancora concluso del tutto

a cura di David Saltuari