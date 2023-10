Guerra Israele-Hamas, attacchi di terra a Gaza con tank: cosa sappiamo

Israele ha accelerato l'operazione su Gaza: ieri sera ha annunciato di aver intensificato i blitz con truppe e tank all'interno della Striscia, mentre mai così tanti aerei sono decollati per i raid nell'enclave palestinese. Un portavoce delle Forze di Difesa israeliane ha precisato: non si tratta ancora della grande invasione di terra ufficiale annunciata da giorni. Ecco cosa sta succedendo nella Striscia e come potrà evolvere