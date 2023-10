Cisgiordania, proteste in piazza contro l'offensiva di Israele a Gaza

Dopo l'appello di Hamas ad imbracciare le armi in difesa della Striscia, la popolazione è scesa in strada nelle città di Nablus, Ramallah, Jenin, Betlemme e Hebron ascolta articolo

Molte persone sono scese nelle piazze delle principali città della Cisgiordania per manifestare contro l'esercito israeliano che ha ampliato le operazioni di terra a Gaza. Nelle immagini diffuse da Haaretz si vedono proteste a Nablus, Ramallah, Jenin, Betlemme e Hebron, ma anche in altri numerosi villaggi (CONFLITTO ISRAELE-HAMAS, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).

L'appello di Hamas ai palestinesi della diaspora e agli Stati arabi Hamas, subito dopo l'inizio della nuova offensiva di Tel Aviv, ha invitato i palestinesi della diaspora, cioè quelli della Cisgiordania e di Gerusalemme Est "a mobilitarsi" a sostegno di Gaza. Lo ha riportato 'Al Jazeera' che cita una dichiarazione del gruppo palestinese. I miliziani hanno affermato di ritenere Israele, gli Stati Uniti e le altre nazioni occidentali che sostengono Israele "pienamente responsabili per la serie di efferati massacri" che sono stati commessi contro la popolazione di Gaza. Il gruppo ha invitato le nazioni arabe e la comunità internazionale ad agire immediatamente per fermare i "crimini" e i massacri" contro i palestinesi della Striscia. "Questo è il momento delle armi", ha detto Hamas. leggi anche Onu, l’Assemblea Generale approva la bozza per la tregua a Gaza

L'Iran avverte: 'Nuovi fronti potrebbero aprirsi contro gli Usa' "Nuovi fronti" potrebbero aprirsi per gli Stati Uniti se continueranno ad appoggiare Israele in modo inequivocabile, ha afferma toil ministro degli Esteri iraniano Hossei Amirabdollahian in un'intervista a Bloomberg. "Se gli Stati Uniti continuano quello che hanno fatto finora, allora nuovi fronti potrebbero aprirsi contro di loro. Vorrei mettere in guardia sul fatto che continuare l'uccisione di donne e bambini renderà la situazione nella regione fuori controllo. Gli Stati Uniti devono decidere: vogliono intensificare la guerra?".

Manifestazioni a sostegno dei palestinesi in Turchia, Tunisia e Macedonia Manifestazioni pro Palestina sono in corso anche a Istanbul e Tunisi dopo il massiccio attacco di Israele nella Striscia di Gaza. Lo mostrano le dirette delle tv panarabe. Un corteo a sostegno del popolo palestinese si è svolta oggi anche a Tetovo, nella parte nordoccidentale della Macedonia del Nord. Con lo slogan 'Palestina libera', i dimostranti hanno denunciato il proseguire degli eccidi di civili innocenti a Gaza, osservando come per i governi mondiali le vittime di Gaza abbiano meno valore di quelle israeliane. "Fate sapere alla popolazione di Gaza che dietro di loro ci sono milioni di persone alle quali è rimasto ancora qualcosa di vivo della natura umana", ha detto uno degli organizzatori.

