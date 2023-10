La leader dem risponde a chi critica la mancata partecipazione ufficiale del suo partito ai presidi pacifisti organizzati in tutta Italia: "Stiamo portando in tutte le sedi istituzionali la nostra posizione sul conflitto, evitare in ogni modo l'escalation e fornire aiuti umanitari". Conte: "Bisogna avere il coraggio di andare fino in fondo". Fratoianni: "Dispiaciuto, era una grande occasione"

Elly Schlein respinge le critiche di chi parla di un Pd lontano dalle piazze per le manifestazioni a supporto di Gaza. "Il Partito democratico c'è e ci sarà con molti dirigenti e molti militanti come abbiamo annunciato ieri e sta portando in tutte le sedi istituzionali la propria posizione molto chiara sul conflitto, sull'evitare in ogni modo l'escalation e la necessità di fornire aiuti umanitari alla popolazione di Gaza", ha detto la leader dem. Gli altri partiti dell’opposizione criticano però la scelta di Schlein di lasciare “libertà di coscienza” ai suoi sulla partecipazione alle mobilitazioni che si sono organizzate in molte città italiane, da Roma e Milano e da Firenze a Bologna. Insomma: va bene la vicinanza, ma non piace la mancata presenza in via ufficiale del Pd nelle manifestazioni (GUERRA ISRAELE-HAMAS, GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE DI SKY TG24).