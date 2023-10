Guerra in Medioriente, Schlein: “Isoliamo Hamas, attacco gravissimo”

Nel suo intervento in Aula, la segretaria del Partito democratico Elly Schlein ha definito gravissimo l’attacco a Israele, un Paese al quale devono essere riconosciuti “il diritto di esistere e di difendersi” in linea con il diritto internazionale. "Le giuste aspirazioni dei palestinesi - ha aggiunto - rischiano di essere compromesse dalla stessa azione di Hamas: confondere i palestinesi con Hamas sarebbe fare un torto alle aspirazioni di un popolo e fare un favore allo stesso Hamas". "La soluzione di due popoli e due Stati - ha proseguito la leader del Pd - è l'unico obiettivo che dobbiamo portare avanti. Bisogna fare tutti gli sforzi per evitare una escalation militare: chiediamo che il governo e la comunità internazionale accolgano l'appello dell'Oms alla creazione di corridoi umanitari e che continuino le forniture di aiuti umanitari". "Evitiamo una catastrofe umanitaria, prosegua la fornitura di acqua, elettricità e beni essenziali al popolo palestinese. Ci appelliamo perché proseguano gli aiuti umanitari, non si usi l'argomento Hamas per colpire gli aiuti, sarebbe un favore ad Hamas, isoliamo Hamas nel popolo palestinese e nel mondo arabo, difendiamo gli innocenti" ha aggiunto la leader dem (GUERRA HAMAS-ISRAELE, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE).