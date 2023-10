Preghiera per la pace, il Papa: "Mondo in pericolo, ripudiare la follia della guerra"

Per la giornata del 27 ottobre Papa Francesco aveva indetto una giornata di "digiuno, preghiera, penitenza per la pace nel mondo" alla quale ha invitato anche i credenti di altre confessioni cristiane e gli appartenenti ad altre religioni. Alle 18 nella Basilica di San Pietro ha tenuto una preghiera per invocare la fine dei conflitti. "Maria, guarda a noi! Siamo qui davanti a te. Tu sei Madre, conosci le nostre fatiche e le nostre ferite. Tu, Regina della pace, soffri con noi e per noi, vedendo tanti tuoi figli provati dai conflitti, angosciati dalle guerre che dilaniano il mondo", ha esordito il Pontefice nella sua supplica alla Madonna. "Questa è un'ora buia, questa è un'ora buia Madre. In quest'ora buia ci immergiamo nei tuoi occhi luminosi e ci affidiamo al tuo cuore, sensibile ai nostri problemi" ( CONFLITTO ISRAELE-HAMAS, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA ).

"Tempi lacerati da guerre, smarrita via della pace"

"Ora, Madre, prendi ancora una volta l'iniziativa - ha proseguito Bergoglio - prendila per noi, in questi tempi lacerati dai conflitti e devastati dalle armi. Volgi il tuo sguardo di misericordia sulla famiglia umana, che ha smarrito la via della pace, che ha preferito Caino ad Abele e, perdendo il senso della fraternità, non ritrova l'atmosfera di casa". Poi ha continuato: "Intercedi per il nostro mondo in pericolo e in subbuglio. Insegnaci ad accogliere e a curare la vita - ogni vita umana! - e a ripudiare la follia della guerra, che semina morte e cancella il futuro" (GUERRA RUSSIA-UCRAINA, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).