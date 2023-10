Striscia di Gaza, Erdogan telefona al Papa: "In corso un massacro"

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha telefonato a Papa Francesco per denunciare la strage di civili in corso a Gaza ( GUERRA IN MEDIORIENTE: IL LIVEBLOG ). "Gli attacchi israeliani contro Gaza hanno raggiunto il livello del massacro" ha detto, secondo quanto rende noto la presidenza di Ankara. Durante il colloquio, Erdogan ha anche criticato la mancanza di indignazione da parte della comunità internazionale rispetto agli attacchi contro la Striscia.

L'attacco di Erdogan a Israele

La telefonata al Pontefice arriva dopo che ieri Erdogan ha compiuto l'attacco verbale più pesante nei confronti di Israele dall'inizio del conflitto con Hamas, annunciando anche la cancellazione del suo viaggio in Israele. "La metà delle vittime palestinesi sono bambini, cui vanno aggiunte donne e anziani. Un massacro che sta raggiungendo le dimensioni di un genocidio", ha detto Erdogan. "Non abbiamo nessun problema con lo Stato di Israele - ha aggiunto - abbiamo un problema con le atrocità che commette". "Hamas non è un'organizzazione terroristica, ma un gruppo di combattenti che agisce per la difesa e la liberazione del proprio popolo e della propria terra" ha anche dichiarato il presidente turco.