"Hamas non è un'organizzazione terroristica, ma un gruppo di combattenti che agisce per la difesa e la liberazione del proprio popolo e della propria terra". Lo dichiara il presidente turco Recep Tayyip accusando di ipocrisia l'Occidente per la posizione presa rispetto al conflitto in corso tra Hamas e Israele.



"L’Occidente ha sensi di colpa verso Israele" "Lo dico apertamente e voglio che Israele ascolti bene. Si fanno tante riunioni e tutto l'occidente è d'accordo nel definire Hamas un'organizzazione terroristica. Tuttavia, per le azioni che pone in essere, Israele stesso potrebbe essere un'organizzazione, ma questo non si dice. Il motivo è che l'Occidente si sente in debito verso Israele per quanto avvenuto in passato, ma la Turchia non ha nessun debito”, afferma Erdogan.

Cancellato viaggio in Israele Erdogan ha anche annunciato la cancellazione del suo viaggio in Israele. "Avevamo buone intenzioni, ma sono state tutte mandate in malora”. Poi continua: "Avevamo un progetto per andare in Israele, è stato annullato, non andremo”. Infine aggiunge: “Quando domani i poteri su cui fa affidamento oggi non ci saranno più, il primo posto in cui il popolo israeliano cercherà fiducia e misericordia sarà la Turchia, proprio come 500 anni fa".

Erdogan attacca l'Onu:"Impotente" Riguardo agli attacchi israeliani a Gaza, Erdogan chiarisce: "Non abbiamo mai approvato le atrocità commesse da Israele e il modo in cui agisce come organizzazione piuttosto che come Stato, e non lo faremo". Poi precisa: "Quasi la metà delle persone uccise negli attacchi israeliani a Gaza sono bambini. Dimostrazione che l'obiettivo è la brutalità premeditata per commettere crimini contro l'umanità". Poi attacca l'Onu. "Nessuno prende a cuore una struttura che ignora la brutale uccisione dei bambini, siamo profondamente rattristati dallo stato di impotenza in cui le Nazioni Unite sono decadute". Infine il leader turco lancia un appello: "Chiedo a tutti i Paesi con mente e coscienza di fare pressione sul governo di Netanyahu affinché lo Stato di Israele abbia un po' di buon senso" dichiara Erdogan, come riporta la presidenza della Repubblica di Ankara.