Attentato a Bruxelles, uomo spara con un kalashnikov: 2 morti. DIRETTA

Un uomo armato di kalashnikov ha aperto il fuoco poco dopo le 19 nel centro di Bruxelles, in boulevard d’Ypres. Ha ucciso due persone e ne ha ferita una. Le vittime sono cittadini svedesi (forse tifosi che dovevano assistere alla partita Belgio-Svezia in programma questa sera e che è stata prima sospesa e poi definitivamente annullata). Nei video diffusi in rete da alcuni passanti, si vede il killer arrivare in scooter, vestito con una giacca arancione, scendere dal mezzo e imbracciare l'arma. Avrebbe gridato "Allah Akhbar". Ha inseguito due vittime nella hall di un palazzo, poi è tornato in strada e ha sparato verso le auto. Poi è ripartito in scooter, fuggendo. Ambasciatrice italiana in Belgio a Sky TG24: "Nessun italiano coinvolto". La Polizia è mobilitata in tutta la città.





