Spari in centro a Bruxelles: almeno due morti

Nel centro della città sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco. Due persone sono state uccise, un uomo sarebbe stato visto fuggire in scooter dopo aver sparato nell'atrio di un edificio. L'attentatore avrebbe urlato Allah Akbar, si segue la pista del terrorismo

Due persone sono morte e diverse sono rimaste ferite in seguito a colpi di arma da fuoco esplosi nel centro di Bruxelles. Lo riferiscono le autorità locali. Testimoni citati da Le Soir riferiscono di aver visto fuggire in scooter un uomo armato, con un giubotto arancione. Avrebbe sparato nell'atrio di un edificio e poi contro due persone in un taxi. Le vittime sarebbero svedesi.

Ambulanza e forze dell'ordine in centro a Bruxelles - ©Getty

La sparatoria a Bruxelles Secondo le prime informazioni, la sparatoria è avvenuta intorno alle 19.15 nei pressi di Place Sainctelette, tra boulevard du Neuvième de Ligne e Sainctelette. Sul posto, sempre come riporta Le Soir, sono arrivati numerosi i servizi di emergenza. L'aggressore non è ancora stato arrestato. Nelle immagini scattate da un residente della zona, si vede un uomo con una giacca arancione fluorescente e un casco bianco, un'arma in mano, salire su uno scooter e fuggire. Avrebbe sparato con kalashnikov in diverse direzioni.

L'intervento della polizia dopo la sparatoria a Bruxelles - ©Getty