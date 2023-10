Sparatoria in Belgio, morte almeno due persone. Ipotesi terrorismo

Intorno alle 19.15, nel centro della città, sono stati esplosi colpi di arma da fuoco: diverse le vittime. Il presunto aggressore, in fuga, ha pubblicato un video in cui rivendica l'attentato e si dichiara appartenente allo Stato Islamico. Nelle immagini di un residente si vede un uomo con un giubbino arancione fuggire in scooter