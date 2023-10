Francia, dopo professore accoltellato mobilitati migliaia di militari

Un giovane ceceno ha ucciso un insegnante di francese ad Arras, accoltellandolo alla gola. Ha gridato "Allah Akbar" ed ha ferito un addetto alla mensa scolastica, un insegnante di ginnastica e un dipendente della scuola che si occupa di manutenzione. Nessuno è in pericolo di vita. Il killer aveva frequentato quella scuola, era radicalizzato e schedato come tale, sorvegliato e con il telefono sotto controllo. Ma è passato fra le strette maglie dei controlli ed è riuscito a far ripiombare la Francia nella spirale terroristica. Erano stati grandi studi legali anglosassoni, nella giornata di ieri, ripresi da gruppi francesi, a diffondere la notizia di un'allerta attentati imminenti a Parigi e più in generale in Francia. Molti dipendenti erano stati invitati a rimanere a casa lavorando da remoto. Ma la minaccia si è materializzata nel nord, ad Arras, nella scuola media e liceo “Gambetta”, con il ventenne ceceno Mohammed Mogouchkov che si è presentato davanti alla scuola con due coltelli in mano. Nei video lo si vede tentare di entrare, bloccato dal professore di francese della seconda media, Dominique Bernard, 57 anni. Ha protetto i suoi studenti, si è messo davanti al terrorista che lo ha ripetutamente colpito alla gola. Raggiunto dal coltello alla carotide, è morto sotto gli occhi dei suoi ragazzi mentre Megouchkov gridava "Allah Akbar".

Il killer bloccato

Poi il ceceno è entrato nel cortile ed ha aggredito alcune persone, in particolare un addetto alla mensa, che si è difeso impugnando una sedia, ma è stato anche lui raggiunto dalle coltellate. Secondo i testimoni, cercava affannosamente "l'insegnante di storia". L'assassino è stato bloccato e arrestato 4 minuti dopo dalla polizia, che ha fatto uso di un taser, la pistola elettrica. A colpire è stata, ancora una volta, una persona nota per la sua radicalizzazione, per questo schedato e fermato per controlli anche nella giornata di ieri. A scuola aveva dato prove della sua aggressività, della sua ostilità all'ambiente e ai compagni di classe. Fra i suoi 5 fratelli, uno è stato arrestato pochi minuti dopo di lui mentre si aggirava davanti a un'altra scuola. Il più grande, Mosvar, è in carcere, condannato per aver partecipato a un progetto di attentato contro l'Eliseo e per ripetuti messaggi su Internet di sostegno all'Isis e di apologia del terrorismo. Il padre, anche lui radicalizzato e accusato di violenze coniugali, è stato espulso verso la Russia, da dove la famiglia era arrivata in Francia nel 2005. Anche se nel mirino non ci sono stati obiettivi ebraici, il legame con la guerra fra Israele ed Hamas c’è e il ministro Darmanin lo ha confermato: “Il legame è evidente, da sabato e dai massacri in Israele, abbiamo arrestato 12 persone pronte a passare all'azione".