Attentato a Bruxelles, sospesa definitivamente la gara Belgio-Svezia

In Belgio è stato alzato a 4 il livello di allerta e sono state aumentate le misure di sicurezza vicino allo stadio Re Baldovino, dopo l'attentato nel centro di Bruxelles in cui sono state uccise almeno due persone, sembra di nazionalità svedese (GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE). All'interno dell'impianto, che non è completamente pieno ma conta circa 30mila spettatori, è tutto sotto controllo ma si è deciso tra autorità belghe e la Uefa di sopendere, prima, e poi di interrompere definitivamente la partita con il primo tempo terminato sul punteggio di 1-1. Le squadre non sono più rientrate in campo dopo l'intervallo. Secondo una fonte sono stati i giocatori a decidere di non giocare il match e a far interrompere la partita. I tifosi delle due nazionali sono stati invitati a non uscire ma a restare all'interno dello stadio. Questo l'annuncio dagli altoparlanti dello stadio Re Baldivino di Bruxelles dopo l'attentato nel centro città. Intanto gesto di solidarietà dei belgi verso gli svedesi. I tifosi bloccati all'interno dello stadio hanno illuminato tutti insieme le torce dei telefonini in segno di vicinanza verso le vittime svedesi dell'attentatore. Diversi applausi sono stati rivolti verso le tribune dove erano seduti i tifosi della Svezia.- Nel frattempo le autorità belghe stanno valutando come evacuare in sicurezza lo stadio di Bruxelles

dov'era in corso la partita Belgio-Svezia e che è stata interrotta in seguito all'attentato in centro città in cui sono stati uccisi due tifosi svedesi. Al momento i tifosi non sono autorizzati a lasciare l'impianto Re Baldovino che si trova alla periferia della capitale.