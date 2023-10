Bruxelles, affiliato all'Isis uccide 2 tifosi svedesi. LIVE

Un uomo armato di kalashnikov ha aperto il fuoco poco dopo le 19 nel centro di Bruxelles, in boulevard d’Ypres. Ha ucciso due persone e ne ha ferita una. Le vittime sono cittadini svedesi (forse tifosi che dovevano assistere alla partita Belgio-Svezia in programma questa sera e che è stata prima sospesa e poi definitivamente annullata). Nei video diffusi in rete da alcuni passanti, si vede il killer arrivare in scooter, vestito con una giacca arancione, scendere dal mezzo e imbracciare l'arma. Avrebbe gridato "Allah Akhbar". Ha inseguito due vittime nella hall di un palazzo, poi è tornato in strada e ha sparato verso le auto. Infine, è ripartito in scooter, fuggendo. Il presunto attentatore ha anche postato un video di rivendicazione sui social, in cui dice di ispirarsi allo Stato islamico, come ha confermato il centro di crisi belga. Polizia mobilitata in tutta la città. Ambasciatrice italiana in Belgio a Sky TG24: "Nessun italiano coinvolto".

