Attentato Bruxelles, chi è il presunto attentatore

È stato arrestato l'uomo che avrebbe ucciso due persone. Il primo ministro belga ha detto che il sospettato è un 45enne "di origine tunisina che soggiornava illegalmente" nel Paese. La segretaria di Stato per l'Asilo e la Migrazione ha aggiunto che si era visto respingere la domanda di asilo ma poi "era sparito dai radar" e "l'ordine di lasciare il Paese, emesso nel 2021, non è mai stato eseguito". Il suo caso era noto alla polizia ma non trattato come "minaccia concreta o imminente"

È stato arrestato, dopo una fuga durata tutta la notte, l’uomo che lunedì sera ha ucciso due persone a Bruxelles e ne ha ferita una terza. Le vittime sono due svedesi, il ferito è un tassista dichiarato fuori pericolo. Il sospetto autore dell’attentato è Abdesalem L.: Alexander De Croo, primo ministro del Belgio, ha detto che è un 45enne “di origine tunisina e soggiornava illegalmente” nel Paese (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).

Chi è il presunto attentatore di Bruxelles Il portavoce della Procura federale belga ha detto che il sospetto attentatore è nato nel 1978 ed è stato identificato come Abdesalem L. La segretaria di Stato del Belgio per l'Asilo e la Migrazione, Nicole de Moor, ha aggiunto che l’uomo si era visto respingere la domanda di asilo ma poi "era sparito dai radar" delle autorità belghe. Il presunto attentatore, ha spiegato de Moor, "aveva presentato una domanda di asilo nel nostro Paese nel novembre 2019. Ha ricevuto una decisione negativa nell'ottobre 2020 e poco dopo è scomparso dai radar". "È stato ufficialmente cancellato dal registro nazionale del comune il 12 febbraio 2021 e quindi non è stato possibile rintracciarlo per organizzare il suo ritorno. Non ha mai soggiornato in un centro di accoglienza Federale. Non è mai stato presentato dalla polizia dopo un'intercettazione all'Ufficio stranieri per consentire il suo rimpatrio. Di conseguenza, l'ordine di lasciare il Paese, emesso nel marzo 2021, non è mai stato eseguito", ha proseguito. L'uomo sarebbe domiciliato a Schaerbeek, quartiere della capitale tra i più densamente popolati dalla comunità turca e da quella nordafricana. “L'impressione è che si tratti di un lupo solitario", ha detto a Sky TG24 l'ambasciatrice d'Italia in Belgio Federica Favi. vedi anche Attentato a Bruxelles, uomo spara e grida Allah akbar: almeno 2 morti

Le perquisizioni Il procuratore del Belgio Frédéric Van Leeuw ha confermato che nella notte si è svolta un'operazione di polizia rafforzata, guidata da unità speciali, in avenue Huart Hamoir, a Schaerbeek, nel luogo in cui soggiornava il presunto autore dell'attentato. "L'intero edificio comprende una ventina di appartamenti ed è stato perquisito per intero, ma il sospettato non è stato trovato", ha spiegato Van Leeuw. In mattinata, poi, la procura federale belga ha annunciato l'arresto proprio a Schaerbeek. In una conferenza stampa, il ministro della Giustizia belga Vincent Van Quickenborne ha precisato che il caso di Abdesalem L. era sotto esame presso la polizia già prima dell'attacco terroristico di ieri sera. Il presunto attentatore, all'inizio di quest'anno, era stato denunciato da un occupante di un centro d'asilo a Campine (non lontano da Anversa) per minacce via social. Il denunciante aveva detto alla polizia che Abdesalem era stato già condannato per terrorismo in Tunisia. La polizia giudiziaria di Anversa si era quindi attivata e aveva fissato una riunione sul caso per questo martedì. Nel frattempo le autorità federali avevano indagato sul passato dell'uomo in Tunisia, scoprendo che la condanna era legata a reati comuni e non al terrorismo. Questo dato, ha sottolineato Van Quickenborne, aveva fatto in modo che il caso non fosse trattato come "minaccia concreta o imminente". vedi anche Attentato Bruxelles, il precedente del 2016 che causò 32 vittime

Il video pubblicato su Facebook L’accento tunisino del presunto attentatore di Bruxelles era stato riconosciuto da diversi media belgi dopo che l’uomo ha pubblicato un video sul suo profilo Facebook - ora bloccato - in cui ha rivendicato di essere l'attentatore e di appartenere all'Isis. L'uomo nel video ha detto di chiamarsi Abdesalem. Le autorità del Belgio hanno confermato l'autenticità del video. "Una rivendicazione è stata pubblicata sui social network e registrata da una persona che si è presentata come l'aggressore. Dice di ispirarsi allo Stato islamico", ha scritto su X il centro di crisi belga. Nel video, l’uomo ha annunciato in un video di aver "vendicato i musulmani". "Sono un Mujahid dello Stato Islamico, che vi piaccia o no. Viviamo per la nostra religione e moriamo per questa stessa religione", avrebbe detto l'uomo in arabo. Secondo la ricostruzione dell'emittente LN24, nelle ore precedenti l’uomo avrebbe pubblicato su Facebook un altro post in riferimento all'omicidio del bambino musulmano di sei anni accoltellato domenica vicino a Chicago. vedi anche Spari in centro a Bruxelles: almeno due morti. Cosa è successo