Attentato Bruxelles, il precedente del 2016 che causò 32 vittime

L'attentato al centro di Bruxelles in cui due persone sono morte per mano di un uomo che ha urlato 'Allah akbar' e ha rivendicato l'appartenenza al sedicente Califfato islamico è un incubo che si ripete per la città già ferita nel 2016 da attacchi terroristici.

Era la mattina del 22 marzo 2016 quando la capitale belga fu colpita da tre attacchi terroristici coordinati: due avvennero presso l'aeroporto di Bruxelles-National, nel comune di Zaventem, ed uno alla stazione della metropolitana di Maelbeek/Maalbeek, nel comune di Bruxelles. Gli attentati vennero rivendicati il giorno stesso dall'autoproclamato Stato Islamico (Isis).

Gli attentati causarono la morte di 32 persone, più i 3 attentatori suicidi, e 340 feriti. Per il Belgio sono stati gli attentati col maggior numero di vittime dalla fine della seconda guerra mondiale.