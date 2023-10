La premier Giorgia Meloni "segue con preoccupazione le notizie sull'attentato compiuto a Bruxelles, nel cuore dell'Europa. L'Italia condanna con decisione ogni forma di violenza, fanatismo e terrorismo, ed esprime il più profondo cordoglio per le vittime e per le loro famiglie", si legge in una nota di Palazzo Chigi. "Altre vittime della bestialità dell’estremismo islamico: due morti a Bruxelles, l’assassino ha gridato Allah Akbar ed è in fuga. Dopo il violento attacco a Israele, tutto l’Occidente è sempre più in pericolo. L’Italia è e sarà sempre contro la barbarie islamiche, a difesa della nostra storia e dei nostri valori", è la reazione affidata a su instagram del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, commentando la sparatoria a Bruxelles. "E' con dolore che ho appreso la notizia del vile attentato terroristico avvenuto questa sera a Bruxelles. A nome mio e del Senato della Repubblica desidero esprimere profondo cordoglio alle autorità belghe e alle famiglie delle vittime e sincera vicinanza alle persone rimaste ferite", ha dichiarato il Presidente del Senato Ignazio La Russa.

Gentiloni: "Terrore nel cuore dell'Europa"

"Angoscia per le notizie che arrivano da Bruxelles. Il terrore nel cuore dell'Europa", scrive su X il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, esprimendo le sue condoglianze alle famiglie delle persone colpite e al Belgio. "Seguo con sgomento le notizie che arrivano in questi minuti da Bruxelles. Esprimo il mio cordoglio per le vittime e la massima solidarietà alle famiglie colpite in nome di un insensato fanatismo religioso", ha detto Carlo Calenda, segretario di Azione. "Non c'è Dio né Allah che possa giustificare tutto questo, solo la malvagità degli uomini". Il presidente del M5s Giuseppe Conte ha parlato di "dolore e sgomento per quanto appena accaduto a Bruxelles, nel cuore dell'Europa. E' intollerabile perdere la vita per mano del fanatismo religioso". "Ci difenderemo ma non ci porteranno mai sulla loro strada di violenza", sono le parole della deputata Debora Serracchiani, della segreteria nazionale del Pd. “Non c’è nessuna religione che possa giustificare quanto accaduto. Ancora morti a Bruxelles, ancora con una violenza inaudita. Esprimiamo cordoglio per le vittime e vicinanza ai feriti. Il terrore non vincerà” , scrive in una nota la delegazione del M5S al Parlamento Europeo.