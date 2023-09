Nagorno-Karabakh, Azerbaigian: stop offensiva se armeni depongono armi

Ai confini meridionali della Russia si è aperto un nuovo fronte di guerra. Dopo tre anni si è riacceso il conflitto tra Azerbaigian e Armenia per la contesa regione del Nagorno-Karabakh: le forze di Baku hanno bombardato l'enclave armena e poi, secondo la denuncia di Erevan, hanno avviato un'operazione di terra. L’offensiva cesserà se i separatisti armeni "deporranno le armi e saranno disarmati", ha detto il presidente azero in una telefonata con Blinken. La Russia ha invitato a "cessare immediatamente le ostilità" ascolta articolo

Ai confini meridionali della Russia si è aperto un nuovo fronte di guerra, anche questa volta nell'ex spazio sovietico. Dopo tre anni, infatti, martedì si è riacceso il conflitto tra Azerbaigian e Armenia per la contesa regione del Nagorno-Karabakh: le forze di Baku hanno bombardato pesantemente l'enclave armena e poi, secondo la denuncia di Erevan, hanno avviato un'operazione di terra per cercare di impossessarsi dei centri abitati. L'Azerbaigian chiede la resa dell'Armenia: l’offensiva cesserà se i separatisti armeni "deporranno le armi e saranno disarmati", ha detto il presidente azero Ilham Aliyev in una telefonata con il segretario di Stato americano Antony Blinken. Mosca, intanto, ha invitato a "cessare immediatamente le ostilità".

L'appello di Guterres e della Russia Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha chiesto la "fine immediata dei combattimenti" nella regione, "la riduzione dell'escalation e un più rigoroso rispetto del cessate il fuoco del 2020 e dei principi del diritto internazionale umanitario". Nelle scorse ore è intervenuta anche la Russia. "A causa della rapida escalation delle ostilità armate nel Nagorno-Karabakh invitiamo fortemente le parti in conflitto a fermare immediatamente gli spargimenti di sangue, a cessare le ostilità e a prevenire vittime tra la popolazione civile", ha detto il ministero degli Esteri russo in un comunicato citato dall'agenzia Tass. Nel Karabakh la Russia ha quasi 2mila peacekeeper, dopo aver mediato un cessate il fuoco che ha posto fine alla guerra tra Baku e Erevan nell'autunno del 2020, la seconda dopo quella degli anni '90. Mosca ha chiesto alle parti di tornare a rispettare gli accordi trilaterali di Russia, Azerbaigian e Armenia. "La cosa più importante ora è tornare immediatamente al rispetto degli accordi trilaterali firmati nel 2020-2022, che stabiliscono tutte le misure per una soluzione pacifica alla questione del Nagorno-Karabakh", si legge in una dichiarazione che sollecita entrambe le parti "a fermare le ostilità armate e a fare tutto il possibile per proteggere la popolazione del Nagorno-Karabakh e difenderne gli interessi".

Il conflitto tra Azerbaigian e Armenia La tensione nella regione contesa è riesplosa martedì, quando Baku ha annunciato il varo di quelle che ha definito "misure antiterrorismo locali" e ha chiesto il ritiro delle truppe armene dalla zona dopo aver lamentato che sei suoi cittadini sono stati uccisi da mine piazzate da gruppi armati armeni. Erevan ha respinto le accuse e ha detto che non ci sono sue forze in Karabakh, definendo ciò che sta accadendo "un atto di aggressione su larga scala". L'Azerbaigian ha assicurato di avere preso di mira nei suoi bombardamenti solo infrastrutture militari, mentre i separatisti parlano di almeno 27 persone uccise e decine ferite, tra le quali anche civili. Tra le vittime, secondo i media di Erevan, ci sarebbe anche il sindaco della città separatista filo-armena di Martuni, Aznavur Saryan. L'esercito azero ha dichiarato di aver preso il controllo di più di 60 posizioni armene durante la sua offensiva. "Le attività antiterroristiche condotte dalle forze armate della Repubblica dell'Azerbaigian nella regione economica del Karabakh continuano con successo", si legge in una nota del ministero della Difesa. Secondo le autorità separatiste armene dell'enclave, più di 7.000 civili provenienti da 16 località sono stati evacuati. Il governo armeno ha fatto appello al Consiglio di Sicurezza dell'Onu per fermare il conflitto. Ieri, alcune ore dopo l'inizio dei bombardamenti, i separatisti della regione hanno chiesto a Baku un cessate il fuoco e di "sedersi al tavolo dei negoziati". Ma l'ufficio della presidenza azera ha risposto di essere disposta a mettere fine all'operazione solo se i separatisti deporranno le armi e se verrà dissolto "il regime illegale", cioè l'autoproclamata Repubblica del Nagorno-Karabakh.