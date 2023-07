Oggi Meloni a Tunisi con von der Leyen e Rutte per firma Memorandum

I tre tornano nel Paese nell'ambito del dialogo per la firma del Memorandum d'intesa con il presidente Kais Saied. L'accordo, potrebbe segnare una svolta nelle politiche migratorie europee, questa volta sembra davvero a un passo. Nel palazzo di Cartagine sarà proposto un testo che non verte solo sui migranti, ma avvia anche una forte cooperazione energetica e accelera gli scambi culturali tra tunisini ed europei. Intanto, continuano gli sbarchi a Lampedusa ascolta articolo

La premier italiana Giorgia Meloni è oggi in Tunisia. Insieme a lei ci sono la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il primo ministro olandese Mark Rutte. I tre tornano nel Paese nell'ambito del dialogo per la firma del Memorandum d'intesa con il presidente Kais Saied. L'accordo, nonostante il presidente Saied ami i colpi di scena, questa volta sembra davvero a un passo. Nel palazzo di Cartagine sarà proposto un testo che non verte solo sui migranti, ma avvia anche una forte cooperazione energetica e accelera gli scambi culturali tra tunisini ed europei (MIGRANTI, LO SPECIALE).

Il Memorandum d'intesa Il Memorandum d'intesa potrebbe segnare una svolta nelle politiche migratorie europee. Gli sherpa stanno limando il documento e, presumibilmente, Saied fino all'ultimo proverà ad alzare la posta. Al momento lo schema del Memorandum prevede da parte di Bruxelles lo stanziamento, sin da subito, di 150 milioni di euro a sostegno del bilancio tunisino e di 105 milioni come supporto al controllo delle frontiere. Su quest'ultimo punto, Saied vorrebbe di più. Nelle scorse ore, ha annunciato una lotta a tutto campo contro i trafficanti. "Molti sono i casi di migrazione e questa non è la sua solita forma, ma una vera e propria deportazione. Il tutto è gestito da reti criminali che praticano la tratta di esseri umani e il traffico di organi. Queste reti hanno uno scopo lucrativo, ma mirano anche all'esistenza stessa dei Paesi", ha sottolineato. vedi anche Migranti: Meloni, Von der Leyen e Rutte domenica a Tunisi

I dubbi sul rispetto dei diritti umani Il grande rebus della strategia resta il rispetto dei diritti umani dei migranti. In seguito agli scontri dello scorso 3 luglio a Sfax, centinaia di subsahariani sono stati cacciati dalla città e, secondo Human Rights Watch, deportati "in zone inospitali vicino alla Libia e all'Ovest dell'Algeria, senza cibo, acqua e riparo a temperature oltre i 40 gradi". Le Ong tunisine, in vista dell'accordo con l'Ue, sono tornate alla carica chiedendo al governo alloggi d'emergenza e assistenza adeguata per i migranti che - hanno accusato - vivono "una situazione catastrofica". Ma i dubbi sul rispetto dei diritti umani in Tunisia, rilanciati anche da un gruppo di eurodeputati all'ultima Plenaria del Pe, non dovrebbero fermare l'intesa. vedi anche Immigrazione, Meloni con Ue a Tunisi: "Soddisfatti per il documento"

Intesa a un passo Meloni, von der Leyen e Rutte, il cosiddetto Team Europa, dopo settimane di stallo tornano a Tunisi con il solo obiettivo di chiudere il Memorandum. Il testo punta anche sulla fornitura di energia africana e, nella strategia di Bruxelles, dovrebbe dare stabilità economica e spinta alle riforme in un Paese che vede un solo uomo al comando, Saied. Il presidente tunisino, tuttavia, dovrà attendere per avere la tranche di finanziamenti da 900 milioni di euro dall'Ue. La Commissione non si muoverà fino a che non si sbloccherà lo stallo tra Fmi e Saied, con il primo che chiede riforme adeguate prima di versare il prestito da 1,9 miliardi e il secondo che ha issato una trincea contro i "diktat" del Fondo Monetario. vedi anche Migranti, la partenza mancata e il ruolo dei trafficanti

Continuano sbarchi a Lampedusa Intanto, continuano gli sbarchi a Lampedusa. Ieri sono arrivate altre 533 persone e all'hotspot di contrada Imbriacola, al momento, ci sono oltre 1.600 ospiti. Sono circa 10mila i migranti sbarcati sulle coste italiane nella prima metà del mese di luglio, più di 75mila dall'inizio dell'anno. vedi anche Migranti, sbarchi e trasferimenti a Lampedusa: 2.082 in hotspot