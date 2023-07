Migranti: Meloni, Von der Leyen e Rutte domenica a Tunisi

I tre leader torneranno in Tunisia domenica nell'ambito del dialogo per la firma del Memorandum d'intesa con il presidente Kais Saied. Lo ha annunciato la portavoce della Commissione Ue. L'ultimo incontro era avvenuto l'11 giugno

La presidente della Commissione Ursula von der Leyen, la premier Giorgia Meloni e il primo ministro olandese Mark Rutte torneranno in Tunisia domenica nell'ambito del dialogo per la firma del Memorandum d'intesa con il presidente tunisino Kais Saied: ad annunciarlo la portavoce della Commissione Ue Dana Spinant. "Non anticipiamo il contenuto di ciò che sarà affrontato nella riunione a Tunisi, le discussioni sul memorandum d'intesa sono ancora in corso", ha spiegato la portavoce della Commissione nel corso del briefing ricordando che von der Leyen, Meloni, Rutte - il cosiddetto Team Europa nelle trattative con Saied - si è già recato in Tunisia l'11 giugno scorso.