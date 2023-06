5/6 Sky TG24

Quello che è successo il 14 giugno nel Mar Egeo, al largo della Grecia, potrebbe superare ogni altra tragedia. Come accade per l’Italia, anche per Atene la questione migranti è sempre aperta. Su un piano geografico, il suo territorio è molto vicino con la Turchia, da dove arriva appunto la maggior parte dei migranti diretti in Grecia. Spesso, le autorità greche respingono i migranti in mare verso la costa turca. Non a caso pochi mesi fa la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato la Grecia per questo approccio: viola l’articolo 2 della CEDU

IL VIDEO DELLA PUNTATA