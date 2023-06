Migranti, il naufragio in Grecia e le tante stragi nel Mediterraneo

6/8 ©Ansa

Secondo le ricostruzioni, la Guardia Costiera ha ricevuto una richiesta di soccorso mentre il barcone si trovava a circa 110 miglia a sud di Lampedusa. Il primo ad arrivare per prestare aiuto è stato un peschereccio portoghese, allertato dal comando delle capitanerie di porto. I migranti, forse per l'ansia e il desiderio di essere portati in salvo il prima possibile, si sono spostati tutti dallo stesso lato dell’imbarcazione, che si è capovolta