Naufragio Grecia, abbraccio in lacrime tra un superstite e il fratello

Un abbraccio commosso e avvolto dalle lacrime. È quello andato in scena ai cancelli del porto di Kalamata, in Grecia, tra il 18enne siriano Mohammad, sopravvissuto all'ultimo drammatico naufragio nel Peloponneso, e il fratello Fadi. Quest'ultimo è partito dall'Olanda per ricongiungersi al fratello, reduce da due anni trascorsi in Libia prima di imbarcarsi sulla nave che avrebbe dovuto aprirgli le porte dell'Europa.