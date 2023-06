Migranti, senza successo ricerche dispersi dopo naufragio in Grecia

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo



Non hanno avuto successo le ricerche dei migranti dispersi dopo il naufragio in Grecia, a sud del Peloponneso: anche se l’area delle operazioni è stata estesa, non sono stati trovati altri sopravvissuti né cadaveri. Il numero dei morti accertati è rimasto invariato a 78, ma il bilancio finale potrebbe contare "fino a 600 morti". A bordo del peschereccio che è affondato nel Mar Egeo, capovolgendosi a 47 miglia nautiche da Pylos, c’erano forse fino a 750 persone. Sono un centinaio quelle salvate. Tra i dispersi ci sono anche molti bambini: ce n'erano “almeno 100 chiusi nella stiva", hanno raccontato i superstiti ai medici e ai volontari che li hanno aiutati (LO SPECIALE MIGRANTI).