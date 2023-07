Migranti, la partenza mancata e il ruolo dei trafficanti

Lei e lui li incontriamo sulla statale a nord di Sfax. Hanno appena fallito nel tentativo di imbarcarsi per l’Italia da una spiaggia della Tunisia. Stanno tornando a piedi in città. Si sono conosciuti in spiaggia, partendo. Sembrano una coppia ma non lo sono. Vengono dalla Guinea. Lei ha un bambino piccolo in braccio, è mamma da poco, lui è scalzo e molto dolce. Con sé non hanno niente. Solo due bottiglie d’acqua. Questo è il racconto del nostro breve incontro. I due rispondono alternativamente alle nostre domande. Uno completa quel che dice l’altra e viceversa.