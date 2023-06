Tutta l'Italia dietro alla candidatura di Roma: arrivando oggi al Bie alla guida della delegazione italiana per Expo 2030, la premier Giorgia Meloni ha sottolineato come "vari livelli istituzionali" siano presenti per supportare la candidatura di Roma "che è la capitale d'Italia": tutta l'Italia spera in una vittoria di Roma "nel 2030, anno molto particolare, strategico - ha ricordato Meloni - e mi sembra un bel segnale far tornare l'Expo a Roma in quell'anno". "Sono onorata di essere qui" per sottolineare "quanto crediamo nella candidatura" di Roma: "Una sfida che l'Italia e gli italiani" affrontano "con molto entusiasmo", ha detto Meloni, parlando di "un compito difficile ed emozionante. Spero di convincervi a scegliere Roma, scegliere l'Italia per ospitare Expo 2030", ha sottolineato la premier.

Russell Crowe testimonial per Roma

Ed è di Roma l'apertura più spettacolare dei 30 minuti di presentazione per la candidatura all'Expo 2030. Con il Colosseo in apertura che fa da sfondo all'annuncio del progetto Roma, non poteva essere che Russell Crowe a chiamare tutti a votare per la capitale italiana: "Roma - dice l'attore - non è solo la capitale d'Italia, è una delle capitali del mondo. Expo 2030, al mio segnale liberate l'umanità", dice l'attore ricalcando la sua battuta più celebre ne 'Il Gladiatore'.



Odessa esclusa dalla corsa



Intanto Odessa è stata oggi ufficialmente esclusa dalle città candidate a ospitare Expo 2030 dopo un voto dell'assemblea della Bie (Bureau International des Expositions) a Parigi. Così restano quindi in corsa Roma (Italia), Riad (Arabia Saudita) e Busan (Repubblica di Corea). Secondo quanto si è appreso, l'Ucraina avrebbe chiesto il voto dell'assemblea per evitare il ritiro della candidatura da parte di Kiev.