Giorgia Meloni martedì a Parigi per candidatura di Roma a Expo 2030

Politica

La presidente del Consiglio - con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il primo ministro dei Paesi Bassi Mark Rutte - è stata di nuovo in Tunisia per un incontro con il presidente Kais Saied. Obiettivo: incassare la piena cooperazione del Paese nordafricano sui migranti. Il capo di Stato di Tunisi ha detto di ritenere 'inaccettabili' le proposte di chi chiede di ospitare i migranti nel suo Paese in cambio di denaro