Tajani ha illustrato i contenuti del faccia a faccia in un tweet pubblicato sul suo profilo. "Incontro a Roma con Elon Musk. Abbiamo parlato di automotive ed aerospazio, settori dove l'Italia dispone di manodopera e tecnologia all'avanguardia", ha scritto il ministro degli Esteri. "Pronti a collaborare sulle sfide del nostro tempo come la cybersicurezza. Mi sono complimentato per i suoi successi imprenditoriali". "Elon Musk è un grande imprenditore, innovativo", ha poi aggiunto Tajani. "Abbiamo parlato di tante cose, di cybersecurity, di spazio, di Twitter, di libertà di informazione che in tante parti del mondo non c'è. Abbiamo parlato di politica industriale, di auto elettrica. Gli ho detto che l'Italia è il miglior Paese in Europa per investire, se fosse interessato a investire".

Arrivato dal Texas, domani sarà in Francia

Il magnate, impegnato in un tour in Europa, ha fatto tappa a sorpresa a Roma prima di recarsi domani dal presidente francese Emanuel Macron per parlare di veicoli elettrici. Arrivato questa mattina direttamente dal Texas con un volo privato atterrato a Ciampino, è stato visto in giro per le strade della capitale a bordo di una Tesla bianca con targa italiana. Non è mancata una fugace visita al Colosseo e poi anche l'appuntamento per un'intervista a Quarta Repubblica sulla terrazza dell'hotel Bernini Bristol, location scelta appositamente per poter godere la vista sui tetti della città.