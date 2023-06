Uomini più ricchi, Musk supera Arnault. La classifica Bloomberg

Economia

L'1% di popolazione più ricca del mondo ha visto aumentare, per il secondo anno di fila, la propria quota patrimoniale fino a raggiungere il 45,6% nel 2021, contro il 43,9% registrato nel 2019. Adesso però l’inflazione, i conflitti geopolitici e la volatilità sui mercati dovrebbero arrestare la crescita della ricchezza, con molti Paesi che dovranno far fronte ad una crescita più contenuta o ad una recessione. A sottolinearlo i dati relativi al Wealth Report 2022 di Credit Suisse Research , analizzati da “Il Sole 24 Ore”

I dati sul tema segnalano come l’lndia risulti il Paese con il più significativo incremento della ricchezza (31%), seguono poi Francia (28%), Usa (23%), Italia (23%) e Canada (22%). Sarà complicato, dicono gli analisti, assistere alla stessa crescita che si è registrata nel 2021, sostenuta in molti casi dall'apprezzamento delle azioni. Considerando questo aspetto, in Austria, Svezia, Arabia Saudita, Vietnam e Israele le azioni si sono rivalutate di oltre il 30%. In Paesi quali Romania, Repubblica Ceca e negli Emirati Arabi Uniti si è giunti ad oltre il 40%