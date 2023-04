Expo 2030 a Roma, ispettori nella Capitale per valutare la candidatura

Il programma della settimana

L'arrivo dei quattro ispettori, accompagnati dal presidente del Bie Dimitri Kerkentzes, è previsto per questa sera. Già martedì mattina saranno ricevuti in Campidoglio dal sindaco Roberto Gualtieri per una mattinata di lavoro sul corposo dossier da 618 pagine. Nel pomeriggio gli ispettori andranno nel museo dei Mercati traianei per una sessione di lavoro con i tecnici sul dossier, coordinate dal presidente del Comitato promotore Giampiero Massolo. Serata a Palazzo Altemps, per una cena e una visita privata. Mercoledì giornata decisiva: dopo una sessione di lavoro ai Mercati di Traiano, gli ispettori visiteranno il parco dell'Appia Antica con il presidente Mario Tozzi e forse il Parco degli Acquedotti. Passaggio agli studios di Cinecittà, a seguire il sopralluogo alla location principale dell'Expo, la Vela di Calatrava a Tor Vergata, dove l'architetto Carlo Ratti illustrerà il suo progetto in forma di plastico. In serata cena alla Galleria Colonna. Giovedì 20, dopo la consueta sessione di lavoro ai Mercati di Traiano, incontro con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, mentre in serata per gli ispettori Bie si apriranno le porte della Cappella Sistina. Venerdì incontro in mattinata con il ministro Tajani, mentre nel pomeriggio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In serata gran finale: uno spettacolo di luci e droni al Colosseo, concepito ad hoc per i delegati Bie. Sabato mattina, infine, ci sarà un incontro con la stampa.