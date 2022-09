Roma ha consegnato al BIE la candidatura per Expo 2030

Il Comitato promotore di Expo Roma 2030 ha consegnato oggi a Parigi al Segretario generale del BIE (Bureau International des Expositions), Dimitri Kerkentzes, il dossier di candidatura di Roma per l'Expo del 2030. A presentare il documento, ed illustrarlo successivamente ai giornalisti, il presidente del Comitato, Giampiero Massolo, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e in rappresentanza del governo il sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano. Il dossier, ha riferito il Comitato, è stato "ben accolto" dal BIE, al quale sono giunte le candidature anche di Riad (Arabia Saudita), Odessa (Ucraina) e Busan (Corea Sud).

Gualtieri: "Sull'Expo l'Italia è unita”

Gualtieri: "Sarà un Expo del verde e non del cemento"

La candidatura di Roma per Expo 2030 sarà sostenuta da tutte le forze politiche anche se il governo cambierà, ha assicurato il comitato promotore. Per Gualtieri "sull'Expo l'Italia è unita, qualsiasi scenario rimarrà condiviso e sostenuto da tutti". Il sindaco ha ringraziato il sottosegretario Di Stefano, che ha portato il sostegno del governo. "Non è un tema da campagna elettorale - ha detto Di Stefano - l'Expo farà da ponte fra i governi".