Expo 2030, Roma ha presentato la candidatura ufficiale con un video

Dal Colosseo alle aree verdi, da San Pietro all'Auditorium. Sono solo alcuni dei tanti soggetti immortalati nel video che ha accompagnato la presentazione della candidatura di Roma ad ospitare Expo 2030.

Il video per la candidatura di Roma a Expo 2030

La regia si concentra sulla storia e l'arte della Città Eterna, dando spazio però anche alla musica, alla ricerca scientifica, alle aree verdi, al cibo e alla manifattura fino agli altri grandi eventi ospitati come l'ultimo G20. A raccontare Roma al Bureau International des Exposition è, in prima persona, una giovane voce femminile: "Per quasi tremila anni sono cresciuta oltre ogni aspettativa", "ho affrontato il mondo, l'ho conquistato, mi sono piegata ma sono sempre risorta". "Sono stata la prima nella storia a ospitare un milione di persone", "ho fatto crescere leader e visionari", "sono un crogiolo di fedi e di culture", "ho costruito poli tencnologici e scientifici all'avanguardia", "vanto il maggior numero di parchi e riserve naturali". "Sono aperta, inclusiva, dinamica e sostenibile. Mi sono reinventata molte, molte volte nel corso dei secoli. Il mio nome è Roma e sono pronta a nascere di nuovo".