È il giorno della prima visita in Francia da quando è premier, per Giorgia Meloni. Al centro del programma la visita all'Eliseo - nel pomeriggio - per l'atteso faccia a faccia con Emmanuel Macron. La premier in quest'occasione promuoverà la candidatura di Roma a Expo 2030

Meloni a Parigi per candidatura di Roma a Expo 2030