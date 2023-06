Italia-Francia, domani incontro tra Macron e Meloni all'Eliseo

Politica

Il ruolo imprenditoriale viene riconosciuto dall’83% degli intervistati, la sua figura politica è più divisiva. L’ex premier, morto il 12 giugno, è considerato soprattutto scaltro e carismatico. Quasi un elettore su due lo ha votato almeno una volta. In tanti non sanno indicare un erede nella scena politica, ma tra i nomi indicati spiccano anche Tajani e il figlio Pier Silvio. Nelle intenzioni di voto balzo in avanti emotivo di FI. È quanto emerge dall'ultima rilevazione Quorum/YouTrend per Sky TG24

La scorsa settimana è stata segnata dalla morte di Silvio Berlusconi, imprenditore in svariati campi e politico che ha contraddistinto gli ultimi decenni dell’Italia. Un personaggio amato dai suoi sostenitori e criticato dagli oppositori. Come emerge dall’ultimo sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24, il giudizio complessivo sulla sua figura, considerata in tutte le sue sfaccettature, è positivo per il 57% degli intervistati, mentre è negativo per il 35%