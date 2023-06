Mattarella a Parigi: "Europa luogo ideale fatto di sogni e di valori"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo

Continua il viaggio a Parigi del capo dello Stato Sergio Mattarella che oggi, 7 giugno, insieme al presidente francese Emmanuel Macron, ha inaugurato la mostra “Napoli a Parigi - Il Louvre invita il Museo di Capodimonte”, allestita al Louvre fino all’8 gennaio 2024. In mattinata Mattarella ha salutato e conversato con gli studenti dell’istituto Statale italiano Leonardo Da Vinci, a cui ha sottolineato l’importanza della vicinanza tra Roma e Parigi. "Voi studenti - dai più giovani all'inizio del percorso scolastico, a coloro che stanno concludendo un ciclo di studi - rappresentate una realtà importante non solo per Italia e Francia, ma anche per l'Europa. Perché l'Europa è non soltanto l'ambito nel quale i nostri Paesi esistono, ma è, soprattutto, un luogo ideale, fatto di persone, esperienze, affinità, valori, sogni. Tutti elementi che - anche se non li vedete - sono all'interno dei vostri zaini, e crescono con voi ogni giorno. È qui, più che in altri luoghi, che si costruisce l'Europa", ha detto.