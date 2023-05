4/7 ©Getty

"Al di là degli annunci ufficiali, il Sudan continua a essere bombardato e milioni di civili sono a rischio", ha dichiarato Karl Schembri del Consiglio norvegese per i rifugiati (NRC), denunciando su Twitter "più di un mese di promesse non mantenute", mentre quasi una dozzina di tregue sono già fallite nei loro primi minuti in Sudan





Sudan, l'Onu invia il capo della sezione umanitaria