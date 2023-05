Conflitto in Sudan, intesa per una tregua di 7 giorni dal 4 maggio

Intanto oggi l'Onu ha fatto sapere che sono oltre 330.000 gli sfollati in Sudan a causa dei combattimenti. Più di 100mila persone sono fuggite già dai combattimenti verso i Paesi vicini, ha detto durante una conferenza stampa a Ginevra la portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr), Olga Sarrado. Le Nazioni Unite temono un esodo di massa dal Sudan e stimano che "più di 800.000 persone" potrebbero fuggire dal Paese. Secondo l'Unhcr, la maggior parte di loro dovrebbe andare in Ciad, Egitto e Sud Sudan. "E' molto difficile prevedere cosa accadrà. Dipenderà da ciò che accadrà in Sudan", ha commentato Sarrado.

"Aiuti destinati al Paese finanziati solo per il 14%"

L'Onu ha anche aggiunto che il programma di aiuti destinati al Paese per quest'anno è attualmente finanziato solo per il 14% e alle agenzie umanitarie mancano 1,5 miliardi di dollari per affrontare la crisi. "L'appello congiunto di 1,75 miliardi di dollari per il Sudan nel 2024 è finanziato solo al 14%. In altre parole... abbiamo un deficit di finanziamento di 1,5 miliardi di dollari", ha dichiarato Jens Laerke, portavoce dell'agenzia umanitaria delle Nazioni Unite, durante un briefing a Ginevra. Da parte sua, l'agenzia Onu per le migrazioni ha reso noto che 334.000 persone sono state sfollate a causa dei combattimenti tra l'esercito e i paramilitari scoppiati a metà aprile.