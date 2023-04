4/12 ©Ansa

COSA HA FATTO SCOPPIARE GLI SCONTRI? - La situazione è degenerata il 15 aprile, dopo giorni di tensione quando i membri dell'RSF sono stati ridistribuiti in tutto il Paese con una mossa che l'esercito ha visto come una minaccia. C'era stata qualche speranza che i colloqui potessero risolvere la situazione, ma non sono mai avvenuti. Si discute su chi abbia sparato il primo colpo, ma i combattimenti si sono rapidamente intensificati in diverse parti del territorio, causando la morte di centinaia di persone (le stime vanno da 400 a 600) e oltre 4 mila feriti