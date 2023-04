Sudan, i combattimenti proseguono nonostante il cessate il fuoco

Le evacuazioni dal Sudan

I governi stranieri hanno evacuato diplomatici e cittadini al sicuro nell'ultima settimana, anche con ponti aerei. Oggi è l'ultimo giorno per l'evacuazione dei cittadini britannici, ha fatto sapere il Foreign Office che ha spiegato che gli esodi termineranno perché la domanda di posti sugli aerei è diminuita. Gli Stati Uniti hanno affermato che diverse centinaia di americani hanno lasciato il Sudan via terra, mare o aria. Un convoglio di autobus che trasportava 300 americani ha lasciato Khartoum ieri per un viaggio di 850 chilometri verso il Mar Rosso, come fa sapere il New York Times.