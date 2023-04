3/10 ©Getty

Come spesso accade in questi casi, è difficile capire chi abbia effettivamente il controllo del Paese in questo momento. Quello che è certo è che le milizie paramilitari non hanno nulla da "invidiare" all’esercito regolare, se non altro perché si stima che possano contare su circa 100mila uomini

Sudan, morti 3 operatori Onu negli scontri