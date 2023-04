Sudan, scontri tra esercito e paramilitari. Artiglieria in azione

Continua la guerriglia a Khartoum tra i militari di Burhan e Hemedti, che avrebbero dovuto firmare un accordo per riportare la pace nel Paese. La ragione di tale confronto è legata all’ingresso dei paramilitari nell’esercito regolare, istituzione con un ampio potere politico ed economico nel Paese. Le Nazioni Unite sostengono lo stop immediato delle ostilità così come gli Stati Uniti, che evidenziano come “le parti si debbano impegnare a ridurre le tensioni e garantire la sicurezza dei civili” ascolta articolo Condividi

Non si ferma la guerriglia a Khartoum, in Sudan, dove da giorni si fronteggiano l'esercito regolare e le Forze di supporto rapido (Rsf), che si erano già affrontate durante il colpo di Stato del 2021. Come riferisce il Comitato centrale dei medici sudanesi, il bilancio delle vittime è salito a 56 e si registrano "decine di morti" tra le forze di sicurezza. Nonostante gli appelli delle organizzazioni internazionali in città si sentono spari e il rumore dell'artiglieria pesante: da un lato le forze di supporto rapido dichiarano su Facebook che a Port Sudan sono state attaccate da "aerei stranieri", mentre dall'altro l'esercito sudanese dice di avere preso il controllo della più grande base delle Rsf a Karari. Un funzionario delle Nazioni Unite sostiene di aver ricevuto segnalazioni di combattimenti nei quartieri della capitale di Riyadh, Khartoum 2, Manshiya e Soba, "letteralmente ovunque", ha detto. Alcuni testimoni sostengono di aver sentito spari anche nella zona dell'ambasciata italiana, mentre il New York Times parla di uomini armati che hanno circondato la Tv di Stato nella città di Omdurman. I paramilitari hanno affermato di aver preso il controllo dell'aeroporto e del palazzo presidenziale, mentre le forze aeree governative sostengono di aver distrutto in un raid una base appartenente ai paramilitari.

Le ragioni dello scontro Lo scontro era nell’aria già da settimane e le ragioni hanno due nomi e cognomi, Abdel Fattah al Burhan e Mohamed Hamdan Dagalo, detto Hemedti, che sono i capi dei rispettivi eserciti. Nei giorni scorsi si sarebbe dovuto firmare un accordo che avrebbe aperto un processo politico in grado di riportare i civili al potere in Sudan. La firma è stata continuamente rinviata per disaccordi tra l'esercito regolare, guidato da Burhan, e dalle Forze di supporto rapido, capeggiato da Hemedti, che disporrebbero di circa 100mila uomini, i cosiddetti “janjaweed", noti come i “diavoli a cavallo”. Durante il colpo di stato di due anni fa, Hemedti e Burhan hanno formato un fronte comune per estromettere i civili dalla guida del paese, dopo l’arresto di Omar al-Bashir, finito davanti alla Corte penale internazionale de L’Aja. Col passare del tempo, tuttavia, Hemedti ha costantemente denunciato il colpo di stato e anche di recente ha scelto di schierarsi con i civili, perciò contro l'esercito nelle trattative politiche, bloccando ogni possibile soluzione alla crisi in Sudan. Le ragioni delle divergenze riguardano essenzialmente il futuro dei paramilitari, che sarebbero dovuti entrare nell’esercito regolare, istituzione che in Sudan detiene sia il potere politico che economico. L'esercito non rifiuta questo compromesso, ma vuole comunque imporre le sue condizioni di ammissioni e limitarne l'integrazione. Hemedti, invece, rivendica un'ampia inclusione e, soprattutto, un ruolo centrale all'interno dello stato maggiore. leggi anche Sudan, a Khartoum scontri tra esercito e forze paramilitari

L’importanza dell’accordo A ciò si aggiunge che i Comitati di resistenza, esattamente come l'Associazione dei professionisti sudanesi, alla base della rivoluzione del 2019, ripetono di rifiutare qualsiasi accordo con i soldati golpisti. E hanno continuato, regolarmente, a manifestare contro l'attuale regime, guidato da Burhan. In questo modo i gruppi armati che si sono rifiutati di aderire al dialogo a dicembre stanno praticamente negando ai civili la possibilità di guidare la transizione. Un accordo tra le parti sarebbe essenziale, in quanto permetterebbe di sganciare le forze armate dalla politica e agevolerebbe un ritorno degli aiuti internazionali in Sudan, uno degli Stati più poveri al mondo. leggi anche Papa ai leader del Sud Sudan: "È ora di dire basta al sangue versato"

L’esortazione Usa Sul tema è intervenuto anche il segretario di Stato americano Anthony Blinken che, insieme ai ministri degli Esteri di Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, Faisal bin Farhan e Abdullah bin Zeid Al Nahyan, ha chiesto alle parti in conflitto di porre subito fine agli scontri. “Abbiamo convenuto che le parti devono cessare immediatamente le ostilità senza precondizioni. Esorto il generale Abdel Fattah Burhan e il generale Mohammed Daglo ad adottare misure attive per ridurre le tensioni e garantire la sicurezza di tutti i civili”, ha dichiarato in una nota il Dipartimento di Stato Usa. vedi anche Tentato golpe Sudan, Albanese: transizione non ha funzionato

La condanna delle Nazioni Unite In merito agli scontri si è espresso anche il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, che ha condannato fermamente questi combattimenti tra le forze di supporto rapido e le forze armate sudanesi. "Il segretario generale ha rivolto l'invito ai leader delle Forze di supporto rapido e delle Forze armate sudanesi a cessare immediatamente le ostilità, ripristinare la calma e avviare un dialogo per risolvere l'attuale crisi", ha dichiarato Stephane Dujarric, il portavoce di Guterres, in una dichiarazione. Guterres ha invitato gli Stati membri delle Nazioni Unite nella regione “a sostenere gli sforzi per ristabilire l'ordine e tornare sulla via della transizione in Sudan”, ha aggiunto il portavoce, che ha poi evidenziato come il segretario abbia già avuto i primi colloqui, sia con il presidente egiziano Abdel-Fattah al-Sisi che col presidente della Commissione dell'Unione africana Moussa Faki Mahamat. “Guterres ha già parlato con il comandante della Rsf Mohamed Hamdan Dagalo e presto lo farà anche con il comandante delle forze armate sudanesi Abdel Fattah al-Burhan", ha dichiarato Dujarric. vedi anche Sudan, battaglia tra i militari al governo